- Ona je jedina osoba sa kojom sam smatrala da dalje komunikacije nema. Poželela sam joj sve najbolje u životu i da joj nikada, ali nikada, nije palo napamet da me više u životu pozove, pita za mene.. To znači da me jako povredila.. Kad smatram da ima šanse da neko nije baš tako loš, da je pogrešio, ljudi smo, uvek dam šansu. Međutim, ovde nije bilo mesta za razgovor. Mnogo mi je bilo teško da donesem takvu odluku jer sam je volela i nisam očekivala tako nešto od nje, baš zato što je ispala zlotvor prema meni - govorila je Katarina na Hype televiziji i dodala: