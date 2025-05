- Pusti kometare, mogu oni da s*ru šta hoće, kada bih ja to slušala, ja bih se obesila. Toma Zdravković i ja nismo bili ni u kakvom odnosu, bili smo drugari. Zbog filma su pisali da je bio u odnosu sa Silvanom Armenulić, a ni to nije istina. Ne vređa me to što pričaju, ja pljunem samo na to - rekla je Lepa.