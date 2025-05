- Ja verujem u to. Samo mene to ne zanima, ne držim lajvove, ne znam ni šta bih pričala sa tim ljudima. Ja to radim samo iz razonode. Mislim prvenstveno sebe da zabavim, pa druge.

- Samo čestitamo rođendane jedni drugima. Iskreno, ne verujem nešto puno u to, ne bih znala šta je istina. Činjenica je da ga nema. Da li je to priprema pred nešto veliko, ko zna.

- Radili smo koncerte zajedno, nisam mogla da ne primetim to. To je počelo u "Zvezdama Granda". Upoznali se, zavoleli, a i završili tu. Oni su meni bili generalno super, Milan je jako zabavan, Rada mi je više specifična, neposredna, reaguje u trenutku. Oni su meni zaista bili super.

- Mediji su me ugušili i dosadili, nekako sam se pronašla da radim za sebe. Laži je bilo o meni i biće ih uvek. Mene ima, tu sam, pa nisam. Nikad nisam otišla u potpunu ilegalu. S druge strane sada imam odraslu decu, bavila sam se njima. To neko moje povlačenje na početku je najviše bilo zbog dece. Ja sam prisustvovala i njihovom prvom koraku i prvom zubiću. Lepo sam ih vaspitala. Moja ćerka je malo starija, sad je krenula u srednju, ali imam poverenje u nju. Sin je mlađi, nije zreo kao ćerka, ali se trudim za njih. Zapostavila sam svoju karijeru zarad njih i uopšte se ne kajem.

- Imala sam unikatni karcicnom, jedna jedina u Srbiji. 40 lekara me pregledalo, to niko nije video u praksi. Od milion žena možda ima 5, ali i to sam preživela. To moje okruženje nije znalo, prolazila sam sama. Sve sam podnela junački i stojički. Išla sam sa biopsije na nastup.