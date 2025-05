- To je istina. Odrastao sam po gradovima gde ima puno naroda. Sarajevo jeste to. Ima puno naroda, a opet je nekako nabijeno i bolje je nego ti veliki gradovi kao Beograd. Živeo sam u Berlinu i iz tog iskustva znam kako je to u tim velikim gradovima koji nude sve.

- Došao sam 2017. iz Nemačke. Uzeo sam dete svoje, doveo sa sobom. Živeli smo sami. Zbog svojih životnih lomova u Nemačkoj, nisam pratio šta se dešava na mrežama i kako me ljudi komentarišu. Onda sam uključio internet i video te komentare. Moj sin je tada imao šest godina. Ulazim ja u sobu kod njega, on igra igrice preko interneta. Gledam mu prstiće, kako kucka, i zahvaljujem se Bogu što mi ga je takvog dao. Onda sam polako prišao s jednim od loših komentara koje sam dobijao, ali nisam rekao da se radi o meni. Pitao sam ga šta se to dešava i kako bi on to napisao. On mi je objasnio iz svoje dečje perspektive. Onda sam ja seo i ušao na internet. Video sam da sve komentarišu neka dečica. To nisu stariji ljudi, to su deca.