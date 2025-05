- Bio je doskora sa mnom jako dobar. Ja sam mu tu maltao kuću i radio šta mu je trebalo, dobro, platio je... Otac mu je bio jako dobar. To je čovek od reči. Međutim, ja sam tu zemlju uzeo, zamenio i hoće on meni da oduzme duplo više gore, pa ne može, to dokle je bilo, vidi se, i sad Halid, njega navrate da on od mene to ili otkupi ili da zameni, ali ja sam to već dao deci, podelio - kaže deda Pera koji ističe da je on stalno tu i zimi i .- Međutim, ja kad nisam hteo da zamenim, on se ne ljuti. Dobar je on, ma ne može biti bolji, on nikad nije hteo da popije kafu bez mene i on i njegov otac… I žena i sin mu je u Nemačkoj...