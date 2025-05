Nikakav, katastrofa, uvek je govorio da ja nisam onako kako je zamislio... Moja majka je 27 puta prekinula trudnoću, 72' godine je rodila mog brata Zorana i njemu je sa tri godine ustanovljena cerebralna paraliza i njoj su doktori rekli, pošto je nju otac tukao u trudnoći, da više nikada ne rodi. Svaki put kada je dolazio pijan, ona je ostajala trudna, to je bilo mučenje! To je film, najružniji horor film. Nikada nije htela da rodi tu decu, nije želela, kome da rodim?! I 76' godine je ostala trudna, kada je mene trebala da rodi, otišla je kod jedne komšinice na zajam milion dinara i ona joj je rekla: "Opet ideš da?", ona je rekla: "da", ona joj kaže: "Poslušaj me, nemoj da uradiš to". Oca pamtim po ružnim stvarima, ne po lepim, nimalo. Dve situacije. Jednom kada sam došao, mislim da sam išao na neku sekciju, došao sam kući oko devet uveče i ulazim, čujem vrištanje. Vidim Zoran u sobi i vidim da se u kupatilu čuje, ja pravo idem u kupatilo, ne može da se uđe. Ja otvaram vrata, on nju tuče u kadi, obučena je bila. Ta scena mi je zauvek ostala i još jedna ružna scena, kada sam prvi put pokušao da dignem ruku na oca. Mama i ja smo sedeli u dvorištu i pili kafu, tri, četiri popodne, pijan, baca bicikl. Ona je mislila da je ćutanje najbolje. On je prišao i udario je toliko jako pesnicom u slepoočnicu, ona se srušila. Ja sam mahinalno skočio na njega, on je mene odgurnuo, ja sam tada prvi put skočio da je odbranim. Te dve scene pamtim i ništa više lepo u životu, nikada... , rekao je u podkastu "Na liniji života".