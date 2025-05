- Mene to ne interesuje dok me ne zainteresuje. Kada vidim da ima dobrih predstavnika onda gledam, a ove godine su to bile devojke iz Austrije i Poljske. Ja ne znam, možda bih se i prijavila, ali bih za to morala mnogo da se spremam, išla bih na to da prođem i odem tamo. Pobeda kao pobeda mi nije toliko bitna koliko mi je važan taj impakt, kada neko ima hit. Interesantno je, deluje kao dobar događaj za umetnika, veoma je kreativno, ali i stresno. Vidim da im je zabavno, imaju razne žurke.