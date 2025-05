- Oni mene da komentarišu, oni koji su me unakazili. Nikad nikome nisam želela zlo, ali me je to osvestilo jer sami su se izdali. Ne mogu da kažem da mi je svejedno, jer jedan od tih osoba je moj rođeni brat, ali sam shvatila da ja tom čoveku nikad u životu nisam ništa značila. Trebalo mi je 53 godine da shvatim, ali nažalost tako je. Žao mi je što je tako, jer da sam pogrešila, izvinila bih se, ali kad nešto ne pogrešiš, a neko te mrzi. Mrzi te rođeni brat, ej znaš koliko moraš da budeš jak, jer to je mnogo teško - rekla je Natalija.