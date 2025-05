Pevačica Sandra Afrika (37) je godinama bila u vezi sa svojim sadašnjim menadžerom Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom, međutim do braka nije došlo.

Pevačica Sandra Afrika (37) je godinama bila u vezi sa svojim sadašnjim menadžerom Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom, međutim do braka nije došlo. Naime, Mikiša joj je sada na aerodromu u Beogradu dovezao auto i psa, a Sandru, koja važi za jednu od naših najzgodnijih pevačica na estradi, niko nije prepoznao u širokim stvarima.

Ona je na sebi imala crne helanke i široku majicu, a potom je sa psom ušla u automobil i odvezla se u nepoznatom pravcu.

Podsetimo, Sandra Afrika je bila deset godina vezi sa sadašnjim menadžerom, Aleksandrom Moskovljevićem, poznatijim kao Mikiša.

- Moja karijera je praktično počela zahvaljujući njemu. Tada sam imala svega 17 ili 18 godina. Bila sam mlada, nesigurna, ali on je verovao u mene i gurao me napred. On je video nešto što ja tada nisam - ispričala je Sandra i otkrila da njihova veza nije uspela jer su im se razlikovali pogledi na budućnost.

- Nas dvoje nismo zajedno već sedam godina. Vremenom se sve promenilo - i on i ja. On je bio mnogo stariji od mene i potpuno posvećen poslu. Ja sam s godinama počela da gledam na život iz druge perspektive. Nismo imali dece, možda bi sve bilo drugačije da smo ih imali... Možda bi nas to dodatno povezalo - rekla je iskreno i dodala da je priželjkivala veridbu, ali do toga nije došlo.

- Ne možeš ti sa nekim da budeš 300 godina, a da se ništa ne promeni. Bila je to moja najduža i najznačajnija veza. Iskreno, očekivala sam da će doći taj trenutak kada će me zaprositi. Ali kod njega se to podrazumevalo - deset godina zajedno, on me već doživljavao kao svoju ženu. Nikada mu to nisam zamerila. Ako nije bilo suđeno - onda nije. Verujem da se ljudi pojavljuju u našem životu s razlogom. A da nije bilo njega, ko zna da li bih danas bila tu gde jesam - zaključila je pevačica za "Hype".

