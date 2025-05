Maša je svoj put do ove globalne pozornice započela u Beogradu , gde je odrastala u okruženju ispunjenom kreativnošću i podrškom. Još kao devojčica, njena strast prema umetnosti i komunikacijama jasno je pokazivala da je pred nju velika budućnost. Tokom obrazovanja, Maša je pokazala izuzetne rezultate – od vrhunskih muzičkih i glumačkih uspeha do inovativnih projekata u oblasti prava i komunikacija.

Upravo ta hrabrost i doslednost doveli su je do toga da uspešno zakorača u svet medija, kao i PR industrije, donoseći novu energiju i autentičnost.

Za mlađe generacije, Maša je još jedan dokaz da hrabrost i upornost mogu dovesti do ostvarenja snova, bez obzira na izazove. Ova nominacija je duboki podsetnik da pravi put vodi ka svrsi i da je svaki izazov prilika za rast.

- Nominacija za ovu prestižnu nagradu mi mnogo znači, jer je to dokaz da se trud i rad isplate - i da to mogu primetiti ljudi širom sveta. Nadam se da će moj primer pomoći drugima i motivisati ih da nikada ne odustaju od svojih želja i da se sve to na kraju isplati - ističe novinarka.