- Ta pesma Ljube Aličića već je postojala, samo ju je on prebacio u ženski rod. Tu pesmu je otpevao njegov sin 1998. To bi bio isto kaver. Ja nisam znala tu pesmu, nego sam ja posle otišla kod Dekija i on mi je rekao da to već postoji i on ju je našao. Ljuba mi je rekao da je to pesma za mene, a ja sam mu rekla da se ne slažem i da uopšte nije moj senzibilitet. Protiv pesme nemam ništa, nemam zlu krv prema tom čoveku. On se meni izvinio javno i ja to prihvatam. Svako ima svoje bubice i momente. Napravila se i neka zeza od cele te situacije i to mi je smešno i okej - zaključila je Bobakova.