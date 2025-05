S obzirom na to da je sve podređeno gostima, supružnici su odlučili da iz dvorišta uklone drvo, čak i dečje igralište s rekvizitima. Fenjeri koji su postavljeni takođe će biti izmešteni. Što se hrane tiče, to će biti prava magija . Oboje su poznati po tome da im je iće i piće veoma važno, tako da će se na meniju naći prava domaća kuhinja, od mezetluka, preko najukusnijih sireva, voća, mesa, raznih đakonija, domaćih pita i naravno nezaobilaznih slatkih poslastica.

- Ovo je prvi put da će neko praviti obnavljanje zaveta, a po našem srpskom jeziku se to kaže svadba. Napravićemo pravu feštu. Nama je sada ostalo da ispunjavamo sebi želje jer nismo imali pravu svadbu. Venčali smo se u pet popodne, a ja sam se u pola tri te noći porodila, tako da sam bila mlada koja je imala 100 kilograma. Za moju svežinu, tu je zaslužan Miroljub. Znate, kad imate sreću da se probudite pored nekoga koga volite, to je već dovoljan okidač za ceo dan da bude sve kako treba. A sledeće godine obeležavamo 40 godina braka. On hoće da me ponovo zaprosi, ali možda neću pristati - rekla je ona prošle godine.