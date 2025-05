- Ja sam njega upoznala sam ga preko zajedničkog prijatelja. Baš mi je prijala njegova pažnja na početku veze. Kad sam izašla iz rijalitija, ostala sam i bez stvari i bez novca i on mi se našao tu. On je jako ružan, mali. Izgleda kao čvarak mali zapušteni i pun je kompleksa. Smetalo mu je što mene ljudi poznaju, oslovljao me sa sve imenom i prezimenom.Govorio mi je "Marija Malivuk, da li želiš da jedeš?"Ja mislim da je on oduvek bio moj fan i da je pratio rijaliti, ali je znao da kod mene šanse, pa je ugrabio priliku dok sam bila ranjiva. On je jedan manipulator, kad sam se ja zaljubila, uništio mi je život. Nastavila sam dalje, uzela sam lep stančić i krenula sam da živim sama. Pretukao me je, imala sam povrede vrata, glave i ramena. Udarao me pesnicam, vukao me za kosu, šutirao. Preživela sam horor. Njegov tata je inače, pevač B.V. Ceo život se borio da postane poznat, ali nije mu uspelo. Njegova porodica se nije oglašavala nakon nasilja koje sam doživela.