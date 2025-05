- Kad kažete najstarija, to nekako zvuči staro, a ja se ne osećam staro. Kod mene je izvor mladosti u duši, jer sam okružena mladima i niko ne oseća simptome starosti kod mene. Talas mladosti me nosi, svi me vole i od te ljubavi živim. Volim da putujem, volim događaje, dnevna iznenađenja i toga ima dosta, i onih loših i onih dobrih. Aktivna sam i svuda se rado odazivam - rekla je Dobrila i objasnila kako to za skoro 95 godina života je i dalje vitalna, puna energije i snage.