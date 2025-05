- Išla sam na ginekološki redovni pregled. Nakon toga me je doktorka pozvala, ja sam bila u kolima i ono trucka non-stop i zaboli me stomak. Zove me ona i kaže „Daro, gde si?“, ja sam rekla da idem na avion za Beč, a ona „Vraćaj se, hitno. Nešto je u tebi po nalazima i moraš u Urgentni“. Ja kažem "Ma kakav bre urgentni, ne boli me ništa". Rekla mi je ne daj Bože da te zaboli u avionu slepo crevo, ja sam mislila nema šanse – rekla je u emisiji "Zvezde Granda Specijal" i nastavila: