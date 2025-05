- Nudili su mi se menadžeri i sponzori, hteli su da ulože u mene, ali uvek to ima neku pozadinu i cilj. Nisam htela preko kreveta da gradim karijeru, kao neke pevačice.

Pevačice su prihvatale to šakom i kapom, pa se podrazumeva da, ako ste na estradi, morate da se povinujete nekome. Nisam tako htela da radim, sve sam morala sama.

- Ovim poslom se dugo bavim i uvek sam se trudila da ćerku ne zapostavljam zbog posla. Volela bih da imam petoro dece, ali to je lako reći. Nisam rođena u bogatoj porodici, nemam sponzore, koji me guraju, tako da je moj put bio težak od početka. Sve sam sama radila, zarađivala i mnoge kolege se čude kad pokažem koliko sam sigurna u sebe. Sve to dođe i s godinama.