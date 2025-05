Iskreno o odnosu sa suprugom

Pevački par Biljana Jevtić i Aleksandar Aca Ilić su godinama u braku, a sada je pevačica progovorila o razvodima na estradi, koji su u poslednje vreme učestali.

Naime, proteklu godinu su obeležili razvodi na estradi.

Foto: Printscreen

Pevačica Biljana Jevtić koja je decenijama u srećnom braku sa kolegom, otkrila je šta misli o razvodima.

- Ne volim da zalazim u nečiji privatan život, drugo je to kad mi čitamo i gledamo. Onda svako od nas formuliše to na svoj način i komentariše, ali šta je i kako bilo, najbolje znaju dvoje, koji su živeli zajedno, koji žive u jednoj zajednici. Mislim na to da li njihova veza može ili ne može da funkcioniše dalje. Ima brakova koji opstaju na estradi, nismo to samo mi, ima čak i dužih brakova od naših, ali eto dešavaju se i razvodi - navela je Biljana, pa dodala:

Foto: Damir Dervišagić

- Desi se sitnica u životu, pa patiš. Izgubiš kućnog ljubimca pa patiš, a kamoli ovo. Ako ti živiš sa nekim tolike godine, sjedinite se, steknete zajedno, imate i decu, nije to lako… Niko ne može da kaže da je to lako, ali život je borba, znate kako kažu: „Bolje bolan kraj, nego bol bez kraja“. To je stvarno istina, ako nešto ne može i ne ide, ne bi trebalo forsirati na silu - zaključila je za "Svetski radio".

O nesuglasicama u braku

Iako imaju skladan brak, Biljana Jevtić priznaje da su se dešavale situacije kada nije sve bilo u najboljem redu među njima.

- E, koliko puta sam ga izbacila iz kuće... Ne bukvalno izbacila, već je i sam izašao kada me tako iznervira. Jednostavno, ne slažemo se u nekim razmišljanjima i odlukama, pa mu na lep način često kažem: "Idi malo sa društvom", da on to ne oseti i da ga ne povredi, ali želim nekad da budem i malo sama - priznaje Biljana jednom prilikom.

Foto: Dragana Udovičić

- Vi meni uopšte ne delujete kao takva žena, koja će da izbaci muškarca iz kuće - rekla je voditeljka.

- Mi se jako dobro znamo. Mi smo 35 godina u braku, toliko dobro se poznajemo. Partneri bi pre svega trebalo da se dobro poznaju, da bi znali kako da reaguju u nekom trenutku. Ja njemu ne moram ništa da kažem, ni on meni, u pogledu on vidi da li je meni nešto okej ili nije, ako nije, onda se povlači - otkrila je Biljana ranije u emisiji "Magazin In".

Kurir/Blic

