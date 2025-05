- Jovana je jedna divna i časna devojka. Bože zdravlja uskoro i majka moje dece koja nema potrebe da izlazi u javnost. Ona nije kao što su ove žene od poznatih, budale iskompleksirane kojima je dosadno, pa uz muža postaju kreatorke... Jovana nema tu potrebu za medijskom pažnjom, boli nju k**** za sve to. Ona ima svoj posao, kolorista je, radi ima svoje klijente, radi, ćuti...Te predrasude i lažni moral me ne interesuju. Uvek se nađe neki navodni intelektualac koji ima nešto da prokomentariše, užasna su vremena - istakao je Marinković.

- Da, susrela sam se s raznim komentarima po društvenim mrežama. Mogu samo reći, mnogi bi mlađi muškarci sve dali da su u formi kao Frano. Nije sve u fizičkom izgledu. Mi smo se našli na dubljem nivou, onom duhovnom, srećni smo i to mi je jedino bitno. Svima koji na to negativno gledaju samo bih poželela da i oni jednom ostvare takav odnos - rekla je ona.

- Ako si iz bilo kog razloga izloženiji i istaknutiji javnosti, ti si tada više napadnut. Bio sam razočaran natpisima koji su se tada pojavljivali. Toliko je bilo malicioznih, netačnih priča po nju, ali i po mene, čak i od kolega koje znam godinama. Čast izuzecima. Kompletne neistine su pisali, i to ljudi koje sam ja znao. Niko me nije pozvao da pita i proveri informaciju. To je bilo jezivo - rekao je on, pa dodao: