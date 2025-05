- Tražila je ekshumaciju tela mog sina. Zvanično je podnela dokumentaciju za to. Sada ima na umu da ga sahrani u Zagrebu. Ona me je lično zvala i to mi saopštila. Pitao sam je zbog čega to radi. To je ludost. Sigurno ona planira da umre, pa da je ja sahranim na njegovom mestu. Zamislite kada me je pozvala, kaže ona meni "Ja sam računala da ste vi umrli.".Na to sam joj rekao da ne mogu pre nje jer ja ne konzumiram to što ona uzima - tvrdi Miša.