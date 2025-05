- Ja sam ušla na estradu, a nisam znala ni kako da se izrazim, niti kako da se ponašam i razgovaram s medijima. Ja sam uvek bila - što na umu, to na drumu. Imam i sad tih momenata. Ceca Ražnatović mi je rekla da nikoga ne slušam, već samo svoj osećaj i svoje srce. Čak i da pravim greške, da to dozvolim sebi i da to nije strašno. Zanimljiva činjenica, to mi je rekla i Jelena Karleuša. To su naše najveće zvezde, logično je da znaju neke tajne. One su naučile na svojoj koži kako i šta treba. Učim i ja - dodala je ona.