Merima Njegomir preminula je pre četiri i po godine, a uspomena na nju ne bledi. U to se uverila naša ekipa kad je posetila naselje u podnožju Kosmaja gde se nalazi vikendica legendarne pevačice , u kojoj je uživala i leti i zimi.

- Znam otkako su zidali kuću, pa opremali, pa koncerti, iha..., mnogo toga, dušo draga. To je bila žena, domaćica, ovde je najviše volela da dolazi. Pa kad zapeva, drveće u šumi se njiše. Žao mi je što nije više tako. Bila je čast poznavati je bar i kao komšija - kaže ovaj meštanin, koji je kazao da se nije sredio za slikanje, pa smo to ispoštovali.

- Merima?! Kad je umrla, slavuj je sedam dana stajao i pevao svako jutro s krova njene kuće. To vam je živa istina. Evo, tu odmah pored je i kuća pevača Ivana Milinkovića, to su dve kuće koje imaju najlepši pogled u ovom kraju. Ne znam šta da kažem... Viđao sam je, uvek se komšiluku javljala ljubazno, svirne iz kola kad prolazi, ali ne mogu da kažem da smo išli jedno kod drugog na kafu. Sad viđam ćerke i unuke, dolaze svi tu, šta će deca, čuvaju uspomenu na roditelja. Tako i treba. Ovo je ovde raj i Merima je sigurno uživala - zaključuje on.