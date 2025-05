- Malo šuškam i izvunjavan se jer sam bio intubiran četiri sata jer je toliko trajala operacija. U Zagrebu sam bio jer je bio koncert Ane Nikolić. Poznato je da ja ne idem na nastupe, međutim otišao sam. Sutradan ujutru je po mene došao agent za nekretnine oko 11 sata. S njim sam se vratio u hotel i u tom trenutku ispred hotela je naišao Velibor Popović Pop, kukavica, ubica, kako god hoćete. Sa čovekom se nikad nisam video, niti sam se ikada upoznao, sem kad sam telefonom osporio nastup Ace Lukasa u njegovoj lažnoj diskoteci u Parizu, koji je bio zakazan jer je Aca Lukas hteo da se sa nekim starletama popne na binu. To je jedina jedina istina zbog toga sam dobio pretnje od čoveka koji se predstavlja menadžer - rekao je Mirković.

- Ako je lud, onda treba da ide u ustanovu zatvorenog tipa a ne da bude na slobodi. A za ovo što je uradio, to je za strogi zatvor, bez mogućnosti za pomilovanje - dodao je Mirković.

On je rekao da je dao izjavu hrvatskim državnim organima.

- Koliko sam upoznat prdmet je formiran i poternica je raspisana za gospodinom popoviće, zapravo on je kukavica i nalazi se u bekstvu. Gde se nalazi ne znam, jer ja nisam istražni organ. što se tiče drugih detalja, to su pitanja za policiju. Oni ga gone po službenoj družnosti, oni su raspisali poternicu, nije je raspisao Saša Mirković, nego Republika Hrvatska zbog nanošenja teških telesnih povreda - rekao je Saša Mirković.