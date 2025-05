- Dragomir je imao zamisao da napravi objekat za ličnu namenu. Sve je u početnoj fazi. Radi se sve po zakonu i pevač je u akciji. To je plac do njegove porodične kuće. Uskoro stižu bageri, dizalice, radnici i to će biti pravo gradilište. Desingerica je veoma precizan i temeljan i to će biti urađeno sve kako treba - rekao nam je sugrađanin, koji nam je i dostavio informaciju o muzičarevom poduhvatu.