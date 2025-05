“Mi smo vrištali od smeha na to. Mi smo preduhovita nacija i to je jedan od glavnih aduta koje mi imamo. Ja sam navikao na mimove još od pre dve godine. Ne znam da li sam Tarzan, Konan, džoger ili šta god. Ali mi je strava. Video sam ih 50. I nije svaki ono ni džoger. Ima i ono Mila ti si platila.”

“Da je bio žiri, to bi bila druga priča. Mislim da bih prošao. To je moje mišljenje, ali znali smo kakvi su uslovi. Jeste bilo jače polufinale. Ali ja sam bio u fazonu ok. Idemo. Kako god da je, borim se do kraja. Da je bio žiri, ja mislim da bi bilo drugačije zato što znam kako žiri ocenjuje stvari. I mislim da mnogi neki drugi ljudi koji su ispali iz polufinala bi takodje prošli. Za mene je bio veliki šok, što je Belgijanac ispao.”