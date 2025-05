- Evo, vidite ono brdo tamo, to vam je Piksi kupio. Jeste šuma, brdo, ali vredi minimum dva miliona. To je kupio od jednog biznismena. Može da se dođe peške, ali najbolje s broda. Doduše, sva ta šuma što je izrasla mora da se vadi i da se napravi plac, pa onda da se zida - priča nam meštanin Rosa, gde se nalazi plac.

- Ko će ga znati. Odatle puca pogled na more, na ceo zaliv. Dobra je to lokacija. Ima mir, lepo je, a deo je od Miroslava. On ima ceo kompleks ovde, kuću, sve je napravio. Sad svi pričaju da je Piksi to kupio, ali nije poznato šta će da radi sa tom parcelom - kaže starosedelac ovog mesta.