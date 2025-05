Slušaj vest

O odnosu pevača Željka Šašića i njegove ćerke Sofije Šašić proteglih godina se naširoko pričalo.

Željko je sada otvoreno govorio o odnosu sa naslednicom koju je dobio u braku sa bivšom suprugom Sonjom.

- Sofija je ozbiljna devojka, ima svoj život, profesiju. Sa njom otvoreno pričam o svemu i mislim da u meni može da ima jako dobru podršku u životu i mnogim stvarima. Možda toga nije ni svesna još, ali biće kako još uvek odrasta. Valjda roditeljima su deca uvek deca, prirodno. Sada pokušavam da shvatim vreme i momente i sve to, njeno okruženje. Trenutno nema ozbiljnu vezu, ali mislim da će se i to desiti u bliskoj budućnosti. Treba da je strefi neko ljubavno ludilo, da se zaljubi, pa čak i da pogreši i to je lepo – rekao je on.

Željko je otkrio i kakav danas ima odnos i sa Sofijom i istakao je da je ona saomostalna devojka koja donosi odluke bez pomoći roditelja.

- Nisam stog tata, ali kada se zalaufam da držim predavanje to ume da traje. Možda deluje da sam strog, ali nisam. Nema boljih prijatelja od roditelja i to je jedina istina. Sofija živi sama, sa Sonjom ima tu vezu majka i ćerka i naravno da to podržavam. Šta god budem mogao da pomognem, tu sam. Sofija je odrasla, punoletna je, izabrala je svoj put, ja sam tu da je pazim, volim i mazim – istakao je pevač.

Šašić osvrnuo se i na pisanja medija da jedno vreme nije bio u dobrim odnosima sa ćerkom Sofijom.

- Znam šta je istina i svakome mogu da pogledam u oči. Što se tada pisalo, to nije istina i stojim iza toga. Šta novine pišu to je druga stvar, to odgovara njima ili nekoj trećoj osobi. Svi smo isterali svoje, a ja sam isterao tako što sam bio strpljiv i imao sam širok pogled na tu priču. Čekao sam da se strasti smire i da idemo dalje – zaključio je Željko za Grand.