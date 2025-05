- Retko ćete je videti tokom dana, ona predveče izađe da prošeta psa sa kačketom na glavi i u trenerci ili helankama. Nije vam ona od te sorte da se šminka i glumi zvezdu. Prošeta ulicama, priča na telefon. Videli smo je sa Ivanom tu u prodavnici, dolazi on kod nje, ali mislim da je ona više kod Huljića ovog puta.

- Jelena i Ivan su super par, neopterećen popularnošću. On je šmeker. Uvek je važio za privlačnog gradskog momka. Nama ona i Hauser nisu bili jedno za drugo, ali sa Ivanom je drugačije. Hauser je bio nadobudan. Drugarica mi je rekla da se Jelena iznervirala što se saznalo da su zajedno, ali mi smo znali dosta ranije jer smo ih viđali u kraju. Verujem da će tu biti svadbe, bilo bi lepo, ali će oni to obaviti u tajnosti - rekla je Ivana.

- Ona svrati po neke osnovne namirnice, ali nije ranoranilac, pa ćete je retko videti na pijaci. Viđamo je na biciklu, spusti se često do mora. Ivana viđamo sa njom, znam da su obnovili vezu. Sve se to zna, ali baš da li je došlo do toga da prave svadbu ne znam.