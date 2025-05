- Joj, kad je to bilo pre pet godina. Ne znam ko za vreme korone nije instalirao tu aplikaciju - rekla je Slavica, koja se vratila na scenu posle dugogodišnje pauze.

- Ja nikada to nisam imala. Ti to koristiš? Ja ni tik-tok nemam. Nisam do skoro znala ni u potpunosti kako se Instagram koristi, nisam znala stori kako da objavim - bila je iznenađena Milena.