- Ne, nisam ja imala suicidne misli, već sam mislila da te uslove života ja neću preživeti. Imali smo da jedemo, nego generalno taj prostor i generalno to što se desilo je za mene bilo teško. Mislim najteže je bilo zbog moje porodice. Ja nisam verovala da mi se to događa, ja sam se štipala. Svuda po telu i govorila "Ne, ne, nije ovo 100 odsto stvarno. Ovo sam ja upala u neku drugu dimenziju - rekla je Romana.

- Dva meseca sam bila u ustanovi. Imaš normalne uslove za život, sve je bilo čisto, sve je bilo novo. Bila sam sama u ćeliji, kao u Hagu. Imaš svoj krevet, svoj televizor. Bila je tamo još jedna osoba, sve je rešeno i za mene i za njega. Prvi Beograđanin u mom životu, skupo me koštao. Sve je završeno. On ne živi ovde. Neću ponovo ići tamo, moja baza je Beograd. U Australiju nikad ne bih otišla, eventualno na promociju moju knjigu na engleskom, ako me puste tamo. Ništa se ne dešava slučajno, i za te najgore stvari postoji razlog. Meni je žao što su moji roditellji prošli kroz tu agoniju. Oni su moji, ja sam njihova, uvek su tu za mene. Iskritikovali su me, ja prihvatila kritiku. Tog momenta sam shvatila da nas Bog stavi u trenutku gde treba - rekla je ranije pevačica.