"Redovno obilazim Sinanovu večnu kuću. Radila sam i nisam se smirila dok to nije urađeno bas onako, da on bude zadovoljan. Ipak, moram da priznam, imala sam u ovih pet godina periode kad sam jako bila ljuta na Sinana jer me je ostavio, pa jedno vreme nisam htela da idem. Prođe neko vreme, pa opet krenem", kaže Sabina.