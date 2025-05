“Za mene je posebna čast kada me kolege pozovu na svoje proslave. Jedno takvo druženje bilo je nedavno kod Darka Lazića na slavi. U jednom trenutku počeo sam da pevam svoju pesmu "Ti nisi bilo koja" i to je bilo toliko emotivan trenutak da je Andreana Čekić upalila telefon da sve to snimi. Posao je posao, ali moje srce je puno kada u prisustvu kolega osetim da i oni doživljavaju emociju koju prenosim publici u svojim pesmama", rekao nam je Kiza, koji je pomenutu numeru snimio u produkciji "AS STUDIOTON" Aleksandra Sofronijevića, a zanimljivo je da ga je naš proslavljeni harmonikaš, aranžer i producent i nagovorio da kroči na estradu.