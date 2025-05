Ceo manastir je porušen krajem 17. veka, a krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina 20. veka manastir je bukvalno otkopan. Tom prilikom pronađena je časna trpeza sa urezanim likom jelena i fragmenti fresaka, što govori da je manastir nekad bio živopisan. Danas je u ruševinama čekajući obnovu.

Upravo je to jedan od razloga zašto se proslavljeni fudbaler odlučio da pazari imanje baš na toj lokaciji. Meštani ovog mesta su nam potvrdili da je Piksi postao vlasnik zemlje u njihovom kraju, a jedan od njih, koji nam se predstavio kao Zoran, odveo nas je do Stojkovićevog imanja.

- Samo da vam kažem da je ovaj plac najlepši koji postoji sa ove strane Kosmaja. Inače, cela opština ima prelep pejzaž. Pogledajte samo kakav je pogled. Ne znam tačno kada je Piksi kupio imanje, ali nije pogrešio. Stvarno je lepo. Kažu da će tu Piksi da gradi apartmane ili etno-selo s bungalovima. Još uvek ništa zvanično nije potvrđeno, ali šta god da odluči, pun je pogodak. Sad je proleće i trava raste, ali verujemo da će da pošalje ljude da okose. Samo je jednom Piksi bio s prijateljima a da sam ga ja video kroz prozor automobila. Ne znam čoveka, ali bi bilo lepo da ga upoznam - kaže Zoran, s kojim smo obišli plac, ali i lokalni manastir.

Piksi je u periodu od 2007. do 2015. godine bio trener u dva kineska kluba, a onda se vratio u Srbiju i rešio da živi u samom centru glavnog grada.