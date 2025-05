- Završili smo. Ona ne želi da se miri, ne želim ni ja. Kako je vreme prolazilo, shvatio sam da nema potrebe da se vraćamo na staro. Gušili smo jedno drugo, greška je što smo pravili svadbu, ali to je bila moja želja najveća. Žao mi je što sam izgubio toliko energije i truda na nešto što sam mislio da će da traje ceo život. Mislim da ona nikad ne bi imala takvu svadbu da ja to nisam tako organizovao. Što se tiče estrade, podrazumeva se da je to moja zasluga. To su moje kolege i muzičari koji su 95% došli zbog mene. Krivo mi je jer sam pukao te kredite i kredibilitete kod kolega. Krivo mi je što smo izgubili pet godina, ona je mlada ima 30 godina, ja 36. Život je pred nama, da nađemo nove srodne duše. Ja joj želim svu sreću.