Pevač Ljuba Aličić prozvan je kraljem bakšiša i to ne bez razloga. Nema sumnje da pevač, shodno tituli koja mu je dodeljena, zarađuje ogroman novac na privatnim veseljima, ali niko nije mogao ni da sanja da on za jedno veče može da dobije toliku svotu novca.

- To je bilo u Berlinu. Bio je neki sunet. Ja sam pevao pesmu „Njen oproštaj“. Jedan gospodin kome sam zaboravio ime davao je 500 po 500 evra i na kraju se nakupio taj iznos. Naravno nisam to ja sve uzeo, već sam podelio sa kolegama. To je najveći bakšiš koji sam u životu dobio - rekao je on gostujući u jednoj emisiji.