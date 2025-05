Tim povodom se oglasio voditelj i otkrio da nikada nije imao ništa sa Sanjom, kao da orgija nije bilo, a da je ona tada bila u društvu Bore Santane, a on druge devojke.

- Nikakve orgije nisu bile. Ja sam bio s jednom devojkom, a Bora je tada bio sa Sanjom. To je bilo posle jedne od onih žurki Zadruge, a ne posle mog rođendana. Oni su došli na moj rođendan u jednoj vili posle i to je to - poručio je Filip.