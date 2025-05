Nikola je 2023. godine zajedno sa stotinjak Beograđana došao u centar Beograda nakon što je reprezentacija Srbije osvojila drugo mesto na Mundobasketu i tom prilikom on je sa ekipom skočio na svoj skupoceni BMW i8 bele boje, te razbio šoferšajbnu. Keljanović je ranije pričao da je bio sa određenim starletama u bliskom odnosu, a hvalio se i skupocenim automobilima koje vozi, pa je tako došao u žižu javnosti.

"Bio sam sa pola estrada. Ne znam šta ih privlači kod mene. Da li je to novac ili jure za mnom zbog para, svakako je sigurno da nešto imam što ih privlači. Sve su to bile šeme, ni sa jednom takvom nisam bio ozbiljno. Ako bismo pričali o imenima, reći ću da sam bio sa svim starletama koje postoje u Srbiji. Sa većinom njih koje su bile i u 'Zadruzi'", istakao je Keljanović.

Misica Andrijana je u avgustu prošle godine na svom Instagram profilu objavila niz fotografija sa Keljanovićem, u skupim restoranima, na bazenu, luksuznim putovanjima, kako ispijaju skupe šampanjce ali i kako zajedno idu u crkvu, a svima je privuklo pažnju to što je Kelja čak i istetovirao njen datum rođenja na ruci. Međutim, već neko vreme se šuška po gradskim kuloarima da je došlo do raskida, o čemu svedoči to što su oboje obrisali zajedničke objave i otpratili jedno drugo sa društvenih mreža.