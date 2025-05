- Imala sam izlete i to je sve bilo uz nagovor saradnika i supruga on je bio glavni krivac za to. Ja neke stvari prosto nisam želela, iako sam uspela da ih iznesem, nisam se osećala prijatno. Uspevala sam to da pregrmim na snimanju nekog spota, ali na nastupima to zaista nisam ja - rekla je Bilja jednom prilikom.