Nakon što se razvela Mina je bila u vezi sa partnerom Nikolom, sa kojim je htela brak i decu, ali on nije bio za to. Sada ponovo uživa u ljubavi.

- Za taj osmeh je neko zaslužan, baš sam srećna zbog toga. Sve se lepo desilo, spontano, ništa nametnuto, to je nešto sudbonosno. Bog je tako hteo da bude to, taman on 45 godina, ja 50 idealno. Vole me i stariji i mlađi muškarci, ali ja volim samo jednog jer je on probudio u meni sve ono što nije niko nikada – rekala je ona.