- Da podelim sa vama svoju dnevnu rutinu. Započnite dan jednim šumećim C vitaminom. Posle 20 minuta do pola sata svež isceđen celerov sok sa jednim limunom, pola kašičice organske kurkume u prahu, pola kašičice organskog đumbira u prahu, jedna kašičica putera, u to sve stavite malo sveže mlevenog bibera, ljute mlevene paprike i malo himalajske soli kako biste aktivirali i pojačali dejstvo napitka. Sve to promešajte i popijte - navela je pevačica na svom Instagram profilu.