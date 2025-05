Komšija iz pakla

Povod za to pravno suočavanje je privatna tužba koju je Samardžić, inače preduzetnik poznat javnosti zbog kule Ćipiko u Kaštel Novom na kojoj je dao da se izgradi peti sprat sanjajući o hotelu, podneo protiv Badrićeve. On od suda traži da je proglasi krivom i kazni sa 650 dnevnih dohodaka jer se u septembru 2023. osetio oklevetan i uvređen kada ga je pevačica na društvenim mrežama nazvala „komšijom iz pakla“ zbog koga je, kako je tvrdila, danima bila bez vode. On tvrdi da mu je time narušila čast i ugled, i u tužbi negira sve optužbe - tvrdi da nije izazvao nikakvu poplavu niti joj je uskratio vodu.