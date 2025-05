Ponosno i pošteno zaradili svaki dinar

U današnjem svetu u kojem su internet i društvene mreže nametnuli sjaj i glamur kao jednu normu uspeha i slave, realnost i prave mere vrednosti su negde ostale u zapećku. Sve mame su zgodne i srećne, sve devojke prelepe i prezadovoljne, porodični ručkovi za kućnim stolom prevaziđeni i zamenjeni luksuznim restoranima i bogatim tanjirima koji se najčešće objavljuju pre samog obroka.

Sramota je ili glupo biti obučen bez markiranih komada garderobe, imati emotivni problem, biti u škripcu sa parama, raditi u prodavnici, pekari ili na bilo koji način pošteno zarađivati novac.

Kada na sve to imate istoriju ispod svetla reflektora i ako u CV-ju posedujete javni posao ili segment karijere, tek tad normalan život postaje "sunovrat", "fijasko" ili "propast".

Mnoge poznate ličnosti u teškim trenucima ili se potpuno povuku iz medija ili se podvrgnu onim "lakim i brzim", neki bi rekli, "proverenim" receptima za uspeh, bogatstvo i život na "visokoj nozi". Sajt za odrasle "Only Fans" gde se prodaju golišave fotografije i mnogi drugi sajtovi koji funskionišu na sličan način, bogati muškarci koji se ne libe da galantno plate prisustvo atraktivne devojke, ili razni sumnjivi "poslovi" postali su svakodnevnica.

Ipak, postoje primeri čak i u javnom svetu koji odstupaju od tih novih nepisanih pravila, te su neki od njih odlučili da čak i javno kažu: "Ne, nije me stid da pošteno zaradim novac".

Njima reflektori kamera i blicevi fotoaparata nisu uništili vid, te su uplovili u "običan život" i sa osmehom na licu rade ono što je nekada bilo normalno, lepo i za ponos.

Anica Milenković

Anica Milenković je jedna od prvih koja je javno istupila i rekla da poštena zarada nema cenu i da je najsrećnija od kada živi drugačijim životom. Za Kurir je govorila o svom životnom putu i poslovima kojim se bavila.

- Šta je loše u tome što ja čuvam starije i bolesne ljude? Šta je loše u tome što ih ja hranim, kupam, što brinem o njima? To su ljudi koji nemaju nikoga da ih pazi, ali su zaradili dovoljno da mogu da plate... Ja sam samo u periodu korone rekla da to radim, možda je moja greška što sam to tako rekla... Ali, ne stidim se ničega. To su ljudi koji su na kraju svog života, koji se vežu za mene. Takvu energiju imam. Mislim da svako treba jednom to da vidi, da shvati kako izgleda ciklus života... Nazivali su me socijalnim slučajem, a taj posao je jako dobro plaćen. Čistila sam kuće na Floridi, to je turističko mesto. Da, čistila sam kuće, da li je to nešto loše? Da li zbog toga treba da se prozivam ili loše osećam? Da li je čudno da neko ko je pevao u Grandu, bio se*s bomba sada drugačije živi? Ja se ponosim time što radim, ja radim pošten posao. Da li je nemoguće da se neko promeni i živi drugačije onako kako mu je život namestio? Samo treba novinari da me pitaju, sve ću reći... - rekla je pevačica i dodala:

- Meni je lepo, ja imam decu, prijatelje i ljude koje volim. Uživam u svakom danu i srećna sam. Sad kad vratim nazad, ja stvarno volim taj posao. To je human posao i nisam jedina koja to radi. Bilo bi lepo da se piše šta rade pevači i da se više priča o životnim stvarima. Ja volim da pevam, volim muziku, ja nisam prestala, ali estrada mi nije prioritet. Ranije me je sve to privlačilo danas ne.

Nevena Stamenković

Nekadašnja članica grupe „Models" i narodna poslanica Nevena Stamenković danas radi u kineskoj robnoj kući i to ponosno ističe. Za razliku od mnogih žena nije se prepustila sajtovima za odrasle, moćnim biznismenima i sličnim mogućnostima, već je rešila da pošteno zaradi svoj novac. Za Kurir je otkrila kako je došla na ideju da se bavi ovim poslom.

- Sama sam došla na ideju. Obratila sam se jednoj divnoj ženi koja radi ovde, gospođi Radmili, ona mi je šefica sada. Rekla sam joj da mi treba posao, odmah mi je rekla da sutradan mogu da dođem na probni rad koji traje nedelju dana. Tako sam i uradila. Prošla taj plaćeni probni rad i evo me. Oduševili se i oni i ja, tako da eto me ovde. Kolektiv je odličan, super sam se uklopila. Sama sam želela da se zaposlim, nisam htela niko da mi pomaže.

Ivana Stanković

Ipak, u poslednje vreme se po medijima spekulisalo gde je, šta radi i čime se bavi, te je za Kurir Ivana iskreno progovorila o svemu.

- Moram da kažem da me šokirao momenat kako su mediji dočekali Romanu nakon pljačke. Ona je obrukala i sebe i državu, a nakon svega dočekana u Srbiji kao kraljica. Onda Katarina Rebrača i ono što je uradila, a opet znam da bi je mediji dočekali kao najveću zvezdu. E, a kad Ivana Stanković odluči da radi u pekari, to je sramota. Imamo potpuno pogrešan sistem i u svetu, ali kod nas se baš izdvojilo. Moram da kažem i da sam se jako pokajala i da me bilo sramota što sam gostovala u emisiji zajedno s Milicom Dabović. Ona je malo nakon te emisije otvorila onaj profil i meni je bilo mnogo žao. Sve to se skupilo i ja sam rekla sad ću ja da pokažem da možemo svi da na pošten način da zaradimo - priča pa nastavlja:

- Bilo je teško, naporno, ali je meni postajalo sve zanimljivije. Živela sam baš onako kako ljudi žive. Išla prevozom, radila pune smene, sve, sve kako treba. Toliko mi se usladilo da sam u trafici radila 5 meseci. Pekara mi je bila najteža. Komšije su me čudno gledale kad me vide da se vraćam iz treće smene u uniformi i sva prebledela od posla. Ja sam sve te poslove našla preko oglasa, neki su me prepoznali neki, doduše mali broj nije. Ja sam htela da se to ekranizuje, međutim kad sam videla da ti ljudi koji su radili sa mnom kao i klijenti nisu bili opušteni odustala sam od snimanja. Inače, još nešto je dovelo do toga, a to je momenat kada je jedna manekenka završila u zatvoru zbog prostitucije, to mi je mnogo teško palo. Ali, u svemu ovome kad ste vi svi objavili da radim u pekari i ostalo, mi je najzanimljivije bilo kada su me ljudi zvali i nudili pomoć. Neki ljudi koje nisam ni čula ni videla godinama, to mi je bilo mnogo drago. To su ljudi koje sam bukvalno možda sretala samo nisam ih ni poznavala, eto to je bilo meni slatko.

Jovana Nikolić

Manekenka koja se proslavila učešćem u „Farmi“, radila je u Beogradu u jednom fast fudu. Jovana Nikolić se vratila u glavni grad iz rodnog Niša, gde se povukla iz javnosti posle kraha braka sa pevačem Danijelom Alibabićem, koji je bio propraćen skandalima.

Kada se saznalo u medijima da radi u fast fudu, nije želela da komentariše svoj novi posao.

Lina Bumbar

Bila je bomba devedesetih koja je u jeku slave nestala sa malih ekrana. Za Kurir je govorila o vremenu medijske ilegale i otkrila šta se sve izdešavalo dok nije bila ispred reflektora kamera.

- Nakon izlaska mog drugog CD-a, kada sam napunila 16 godina, moj otac je izvršio samoubistvo. To je za mene bila velika tragedija i šok. To je bio čovek kojeg sam ja obožavala i to me je prekinulo u svakom smislu. Vrlo brzo sam odlučila da malo zastanem u svemu tome... Pitala sam se: "Kako ću dalje sama?" Imala sam podršku majke koja je govorila da ne treba da se vraćam ili radim bilo šta po tom pitanju ako mi je teško, da treba da pustim vreme, kao što sam i uradila. Kako je vreme prolazilo sve manje sam imala želje i volje. Vremenom su se dogodile i neke druge stvari... U tom tugovanju, dogodio se i taj kraj devedesetih i mnogo toga. Tada sam srela, sada već mog pokojnog supruga i stupili smo u brak. Sa 20 godina rodila sam svoju stariju ćerku i sebe sam pronašla u tome. Bilo mi je mnogo bitnije da ja izgradim i stavim na čvrstim temeljima svoju porodicu a ne karijeru. Iz godine u godinu, susrećete se sa životnim izazovima i ne pada vam na pamet neko pevanje ili pojavljivanje. Bila sam prisutna na nekim tematskim događajima, kada je veče devedesetih... Ali javno nisam istupala, nisam pričala ništa, samo ono što se ticalo muzike koju sam radila. Svih ovih godina bavim se organizacijom i prevozom putnika, tansportom klijenata iz jednog grada u drugi.

Neven Živančević

Pevač grupe "In Vivo" doživeo je tragediju kada mu je devojka poginula nakon koje se povukao sa javne scene.

Devojku Nevena Živančevića "In Viva" je 3. novembra 2012. godine, na uglu Francuske i Ulice cara Dušana, u Beogradu, automobilom usmrtio košarkaš Kimani Frend sa Jamajke.

Nastavio je da se bavi muzikom, ali dosta slabije nego ranije. Dugo ga nije bilo u javnosti, sve do 2020. godine, kada se pojavio u filmu "Južni vetar".

Danas je posvećen i ugostiteljstvu. Otvorio ćevabdžinicu u beogradskom naselju Šumice, a koliko je marljiv i posvećen novom poslu, govori činjenica da, pored radnika, i on služi kao pripomoć, te bez problema ulazi u kuhinju i priprema hranu za mušterije.

Svetlana Ceca Kitić

Svetlana Ceca Kitić, nekadašnja rukometašica koja je ispisala istoriju svojim sportskim dostignućima, otvorila je pekaru na Novom Beogradu u kojoj radi zajedno sa ćerkom Marom, a već nakon mesec dana proširile su posao ponudom kuvanih jela.

- Krenula sam u ovaj posao jer mi je bilo dosadno. Iz sporta sam izašla prezasićena, u rukometu sam bila 45 godina i pauze sam pravila samo kad sam rađala decu. Loptu više nisam mogla da pogledam. A i htela sam da se odmorim. I odmarala sam se, a korona je produžila odmor. Nakon sportske karijere, želela sam da radim nešto. Moj kum Radivoje Korać rekao mi je da otvara pekaru sa još dvojicom saradnika i pozvao me da budem četvrti partner. Prihvatila sam. Radila sam, prodavala peciva i kruna s glave mi nije pala, jer ipak sam ja krunisana kraljica. Svidelo mi se. Ništa mi tu nije bilo strano. Radilo se dosta, ali bila sam u kontaktu s ljudima, što mi je prijalo jer sam oduvek timski igrač. Kada se ta naša četvorka razišla, uz pomoć drugog prijatelja, Gagija, iznajmila sam prostor i otvorila svoju pekaru. Samo kvalitet je važan. Nikada ne bih davala proizvode od juče. Nisam ni skupa. Burek se sviđa mušterijama. Imam stalnu klijentelu. Ne planiram da se obogatim od pekare, niti to mogu.

