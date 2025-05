Nedavno smo Natalija i ja komentarisali neke pevačice koje su totalno gole na sceni, a čak ni ne pevaju. Ne smeta nama to što one rade, klubovi postoje, ali ipak treba da se klasifikuju neke stvari. Okej, postoje klubovi za stripere i striptizete, a postoje i za pevače. Koliko god da su 90-te bile loše postojale su folkoteke gde su bili narodnjaci, a klubove su držali denseri, tamo nisi mogao čak ni Acu Lukasa da vidiš - rekao je on.