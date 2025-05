- U pravu je, svaka joj čast! Ali, šta ću kad volim. Šta da radim? Ljubim ja nju, lepo bi bilo, što da ne. Ne može se to lako ostaviti - istakla je Šemsa.

"Ima mojih kolega koji pevaju i krče"

- Pa dosta više, aman. Zna se kad je dosta, onda je dosta. Moje su pesme preteške i prezahtevne. Kad sam osetila da ja to ne mogu više da izvedem onako kao nekad. ja sam rekla Vera stop - rekla je pevačica, pa dodala:

- Neću da krčim kao pokvarene radio stanice. Ne pada mi na pamet da mi neko kaže: "E, to više nije to". Ima mojih kolega koji pevaju i krče. Nema veze, neka ih, ali ja to ne mogu - rekla je Verica u odgovaranju na pitanja u vlogu njene ćerke Marije.