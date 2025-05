Prema našem izvoru, Tamara je odlučila da raskine s Vojažem kad su do nje došle fotografije na kojima se treper ljubi s nepoznatom devojkom posle jednog od svojih nastupa u inostranstvu. Iako je on pokušao da joj objasni da su te fotografije lažne i da je u pitanju foto-montaža, ona nije htela da poveruje u to i rešila je stavi tačku na vezu s njim.

- Vojaž je nije lagao, ali džaba. Tamara je bila ubeđena da je laže. Fotka koja je došla do nje je urađena pomoću AI. To je napravila jedna obožavateljka koja je luda za njim. Oni su se samo slikali posle nastupa i to je to, a posle je napravila i montažu kako se ljube. Fotku je podelila na svojim društvenim mrežama, onda se ona proširilo, i eto. Možda ona i nije imala lošu nameru, ali zbog nje su raskinuli. Mihajlo danima nije mogao da veruje šta se dešava, ali na kraju je digao ruke i posvetio se poslu. Veze ga sada ne zanimaju, karijera mu je prioritet - rekao nam je sagovornik.