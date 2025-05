- Dobijam batine u kolima, udarce, da ja onako sedim i ne mogu da verujem. Jer sam već počela da živim kod njega, mi smo počeli da provodimo ozbiljno vreme, 24 sata smo zajedno. Ja sam klinka, nisam završila u tom periodu ni fakultet, imam dvadeset godina, dete. Bila sam na suvozačevom mestu, počeo je da me udara pesnicama, počeo da me davi, bilo je ozbiljno traumatično za mene. Želela sam da odem kući, plakala sam. Bilo mi je zaista teško, bila sam u neverici, kako neko ko je moj, da kažem “heroj”, mislim “heroj”, neko koga sam odabrala da se tako ponaša - ispričala je Ilijana, pa nastavila:

- Ja kažem, to je bilo prvi put. Mi smo izašli i ja sam želela da odem kući, da me odveze kući. Hoću da idem, treći dan sam se spakovala i otišla sam kući. Nakon toga je on mene molio, izvinjavao se: "Pogrešio sam, znaš, malo sam ljubomoran". Pa sve to kako ide, kako nastavlja, ja sam onda kao ono: "Okej, verovatno mu je i krivo, nije to tako trebalo". Nisam mogla da verujem – dodala je ona.