Udarila na estradu

Slušaj vest

Nakon toga se pojavilo saopštenje meštana za koje se ispostavilo da je pisao jedan čovek, a u kojem je za Radu napisano svašta.

1/7 Vidi galeriju Rada Manojlović želi da istera pravdu na čistac Foto: Printscreen

Ona ističe da je ovo bila kap koja je prelila čašu, te da više nije mogla da ćuti:

- Čak mi je i advokatica rekla: „Bože, Rado, ti na mnogo gori naslov nisi odreagovala“. To su naslovi koji udaraju na moj moral i poštenje. Ja potičem iz porodice gde smo svi vezani i gde je za devojku važno da je čistog morala, obraza, s kim je bila, kako, ko je taj. Uvek mi je smetalo kad se od dobrog seoskog deteta iz poštene porodice pravi neka ober „k“. Zna se na estradi ko se čime bavi van posla, van pevanja i onda mi bude krivo što se uhvate mene, kako uvek hoće neko da uprlja nešto što je bukvalno na prstima jedne ruke ostalo čisto. Za dve godine će biti 20 godina kako sam na estradi, nikada me niste videli da sam se napila, da me je neko iz kafića izneo.

Pevačica se prisetila i trenutka kada se našla u žiži javnosti zbog objave fana da je spavala s njim za novac.

- To sam oprostila, i zastarelo je, inače bih tužila, u međuvremenu sam se ohladila. Kada je onaj fan napisao da je spavao sa mnom za 10.000 evra, a onda sam shvatila da je taj neko pretukao neku devojku u „Parovima“ i da nije to pričao samo za mene, nego i za druge. Bude mi krivo. Onda kada to čitaš godinama i godinama, onda pukneš na manjoj sitnici. To me potreslo, smeta mi.

Pevačica ističe da je čeka letnja turneja i da ne staje sa obavezama, što je naročito čini srećnom.

- Ne stajem, to je tako već dugo godina, ja sam srećna i ponovo imam neke lepe nove pesmice koje ću izdati pred leto. Zahvalna sam Bogu na zdravom grlu, na tome što me ljudi traže, vole, pevam krštenja, rođenja, rođendane, svadbe, proslave firmi. Vole me i starije i mlađe generacije i to je ono zbog čega se baviš ovim poslom, ako želiš da budeš voljena pevačica - rekla je ona.

"Žena sa ovoliko kvaliteta ne može da ne bude voljena"

1/11 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Marko Karović, Kurir, Nemanja Nikolic



Rada je priznala i da li je voljena žena, na šta nam je ona odgovorila:

- Žena sa ovoliko kvaliteta ne može da ne bude voljena. Mislim da svi mogu i da pretpostave da sam ja jako zadovoljna i srećna.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: