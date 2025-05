- Lena nek je živa i zdrava, nek joj je srećan rođendan. Sve najlepše joj želim. Naravno da bih dozvolila da se Lena i Željko konačno upoznaju, a Gocu Tržan treba da bude sramota što čeka da dete napuni 18 godina i što kao majka nikada nije našla za pravo da vidi ovako zlatno dete. Lena je isto zlatna, ali i Željko. To je greota pred Bogom, što se još nisu upoznali. Goca Tržan treba sebe da zapita i da, bez obzira na to šta god da je bilo, sigurno zna da Željka čuvam ja - kaže Marija Kulić, a prenosi Srbija Danas, i dodaje:

– Mogla je mene da kontaktira i da dođe. Željku je takođe bio rođendan. Dete uopšte ne zna da li ima brata ili sestru. Da li je to lepo? Da li je to normalno u 21. veku? Treba da je bude sramota i da se stidi. Ne znam šta drugo da kažem. Ako je stvarno čekala da dete napuni 18 godina, onda je do sada branila da se upoznaju. Željko ne zna da ima sestru jer kad bi znao, možda bi tražio da je vidi i da je upozna. Ali kako da je vidi? Da ja zovem i da je molim - ne pada mi na pamet. Ona je to trebala to da uradi.