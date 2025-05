- Svaki dan mi je sve bolje, mogu tako da kažem – da kucnem u drvo. Operacija je potpuno uspela, ali sada čekam kontrolni pregled kod profesora Rajačića“, rekao je Saša Mirković. Potvrdio je da su povrede bile veoma ozbiljne – u pitanju je teška telesna povreda drugog stepena, koja značajno utiče na njegov svakodnevni život. „Namera napadača bila je jasna – napao me s leđa udarcem u potiljak. A kada me je oborio, počeo je da me udara u glavu. Ja sam podigao ruku, i tako je ona pukla – a ne glava. Zato sam i rekao da je u pitanju pokušaj ubistva. Moje kosti su velike i jake, nije baš lako slomiti dve kosti na tri mesta - objasnio je Saša pa nastavio: