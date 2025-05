- Pojavio se čovek mog života. On je jedna obično neobična osoba, Beograđanin, ali živi u Njujorku, tamo radi, ima firmu, ima radnike. On je moj Kasper, mj dobri duh – rekla je Mina i dodala:

- Dugo smo zajedno, šesnaest dana. On me kontaktirao preko Instagrama, voli me već 20 godina i nije imao hrabrosti tada da mi priđe i rekla sam mu: „Zašto si mi to uradio, do sad bi imali sigurno 3 dece“. Nikad nije kasno, čim dođe, radimo na tome.