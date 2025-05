- Mnogi ne znaju da ja imam sina.. Moj Gaga se rodio iz jedne interesantne ljubavne veze, a on je danas jedan dobar i čestiti čovek, vrlo uspešan, on je ponos za roditelje, ponosan sam na njega, a on je meni podelio unuke. Te radosti su neopisive, a njegova supruga Aleksandra je isto što i Gaga, docenti na fakultetu, posvećeni porodici, mnogo ih poštujem zbog toga.